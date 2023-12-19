Главного специалиста РАН обманули с помощью новой схемы мошенничества
Главный специалист Отделения медицинских наук РАН Севиль Грабеклис стала жертвой новой схемы мошенничества с видеозвонком от лже полицейского. Об этом 19 декабря рассказал источник «Известий».
Потерпевшей 15 декабря поступил звонок о том, что у меня сменился номер телефона в личном кабинете банка. Затем ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о попытке похитить 800 тыс. рублей. Позже Грабеклис позвонила по видеосвязи девушка в форме полицейского и показала постановление о якобы возбуждении уголовного дела по ее вопросу.
В тот же день Грабеклис обналичила 1 млн рублей через отделение Сбербанка и перевела их по счету, который предоставили мошенники. После этого потерпевшая обратилась в полицию.
Ранее, 8 декабря, актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Мария Зорина перевела мошенникам 19,822 млн рублей. Она отдала все свои накопления, а также деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве и машины, на счета неизвестных людей.