Актриса театра Чехова Зорина отдала мошенникам почти 20 млн рублей

Актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Мария Зорина по ошибке перевела мошенникам 19,822 млн рублей в период с 28 сентября по 1 декабря. Об этом 8 декабря сообщил источник «Известий».

Женщина обратилась в правоохранительные органы накануне, 7 декабря. Она заявила, что перевела все свои накопления, а также деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве и машины, на счета неизвестных людей.

Первый звонок от аферистов ей поступил в Telegram 28 сентября. Звонивший мужчина представился заместителем руководителя департамента культуры Сергеем Перовым и сообщил, что в результате утечки данных был взломан ее внутрибанковский счет.

После ей перезвонил некий Давыдов Д., как он представился сам, и сообщил, что ей нужно вывести все свои сбережения со счетов в банках и перевести их на резервный специальный счет, где они будут находиться в сохранности. На следующий день она внесла 1 805 000 рублей на счет карты неизвестного ей лица.

Позднее, 4 октября, Зорина, следуя указаниям аферистов, перевела еще примерно 4,5 млн рублей. После чего ей сообщили, что ее квартира продана мошенническим путем, и ей необходимо провести новую сделку, что актриса и сделала. Вырученные с продажи квартиры деньги, а также сумму за продажу машины марки BMW X1 она также перевела на неизвестные счета.

Полиция ведет расследование по данному факту.

Зорина играет в спектаклях Московского Художественного театра им. А.П. Чехова с 2003 года. Актриса участвовала в первом российско-американском мюзикле «Времена не выбирают», режиссера Гари Черняховского. Кроме того, она сотрудничала с Московским театром Олега Табакова, где играла роль Мисси Корчагиной в спектакле «Воскресение. Супер».

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Москве мошенники ввели в заблуждение пенсионерку, убедили ее продать квартиру и отдать им 28 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.