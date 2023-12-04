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Пенсионерка в Москве продала квартиру и отдала мошенникам 28 млн рублей

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Фото: ТАСС/dpa/Jens Kalaene
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В Москве мошенники ввели в заблуждение пенсионерку, убедили ее продать квартиру и отдать им 28 млн рублей. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщает в понедельник, 4 декабря.

«Злоумышленник позвонил 66-летней пенсионерке и, представляясь дознавателем, сообщил, что неизвестный предъявил генеральную доверенность на ее имущество и пытается мошенническим путем им завладеть. Аферисты попросили женщину «обновить» документы на квартиру, а именно совершить якобы фиктивную сделку по ее продаже, а также «обнулить» все счета и кредитный потенциал», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Женщина сняла накопления со счета и взяла кредит, после чего перевела 1 млн рублей на счет злоумышленников, сообщается на сайте kp.ru. Затем, исполняя указания звонивших, она получила документы, необходимые для продажи квартиры, снялась с регистрационного учета и продала квартиру за 27 млн рублей.

После этого мошенники сняли пенсионерке номер в гостинце, куда она заселилась, и там же отдала прибывшему курьеру коробку с наличными деньгами, пишет «Москва 24».

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает телеканал «360».

Басманная межрайонная прокуратура взяла на контроль установление лиц, причастных к совершению преступных действий, пишет РИАМО.

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25 ноября адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе указал на то, что мошенники всё чаще пользуются доверчивостью пожилых людей для осуществления своих незаконных действий. По его словам, когда нет рядом уже повзрослевших детей, когда они никому не интересны, то любой звонок воспринимается как некий акт внимания.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что дочь заслуженного художника РСФСР и России Николая Толкунова обратилась в полицию по делу о мошенничестве — неизвестные обманным путем вынудили ее продать квартиру за сумму ниже рыночной стоимости. Причиненный ущерб оценивается в 15 млн рублей, передает RT.

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