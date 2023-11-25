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Адвокат объяснил причину обмана мошенниками пожилых людей

Адвокат Горгадзе: мошенники не перестают пользоваться доверчивостью пожилых граждан
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Мошенники всё чаще пользуются доверчивостью пожилых людей для осуществления своих незаконных действий. Об этом в пятницу, 24 ноября, в беседе с радио Sputnik рассказал адвокат, кандидат юридических наук, член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе.

«Они [пожилые люди] становятся доверчивыми с возрастом, происходят некоторые изменения в сознании. Когда нет рядом уже повзрослевших детей, когда они никому не интересны, то любой звонок воспринимается как некий акт внимания <...> И в результате теряют деньги», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что во многих финансовых учреждениях России активно принимаются меры по предотвращению случаев мошенничества, разрабатывая специальные алгоритмы действий.

Одним из таких, по мнению Горгадзе, является усложнение порядка выдачи больших сумм денег с банковского счета.

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Ранее, 20 октября, юрист, правозащитник, член ассоциации юристов России, руководитель и основатель группы компаний «ЦКА» Алексей Канов назвал три распространенные схемы мошенничества с пожилыми людьми. По его словам, пенсионеров часто уговаривают пройти бесплатное обследование в современном медицинском центре либо медицинском кабинете, после которого навязывают дорогое лечение. Вторая схема — пенсионеру звонят якобы представители банка и сообщают, что была попытка списания средств с его пенсионной или личной карты, после чего для подтверждения личности просят продиктовать паспортные данные и данные карты. При третьей схеме мошенники похищают или изменяют их персональные данные, чтобы получить права на имущество, указал юрист.

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