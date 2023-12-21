Как записаться на прием к врачу через «Госуслуги»

Записаться на прием к врачу по-прежнему можно старым способом, позвонив в регистратуру поликлиники. Либо воспользоваться установленным в медучреждении электронным терминалом. Однако гораздо удобнее это сделать онлайн через «Госуслуги». Как и к каким специалистам можно записаться на портале, рассказывают «Известия».

Как и к каким врачам можно записаться на «Госуслугах»

Запись доступна всем россиянам при подтвержденном аккаунте на «Госуслугах». Чтобы воспользоваться всеми возможностями сервиса, необходимо пройти двухфакторную аутентификацию — дополнительное подтверждение при входе. С 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей и тех, кто восстанавливает учетную запись.

Помимо этого, нужно быть прикрепленным к поликлинике. Подать заявление также можно на «Госуслугах» или прикрепиться непосредственно в самом учреждении, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Если все эти условия соблюдены, то проблем с записью к врачу не возникнет.

В личном кабинете необходимо зайти в раздел «Услуги» и в нем выбрать «Здоровье». Далее — «Запись на прием к врачу» и кнопку «Начать». Затем сервис предложит выбрать поликлинику, специалиста и время приема. Для завершения необходимо нажать кнопку с подтверждением записи.

Подобный алгоритм действует и в мобильном приложении. Для записи обычно доступны участковый врач, дежурный врач ОРВИ, хирург, уролог, гинеколог, стоматолог, офтальмолог и оториноларинголог. К другим специалистам попасть на прием можно по направлению.

Можно ли записать ребенка к врачу через «Госуслуги»

Записать к врачу можно не только себя, но и другого человека, в том числе детей и пожилых родственников. Для этого в разделе «Запись на прием к врачу» необходимо внести данные ребенка или родственника: ФИО, свидетельство о рождении ребенка, дату рождения, номер полиса и СНИЛС при наличии.

Однако чтобы пользоваться всеми услугами, удобнее сразу заполнить блок «Семья и дети». Информация сохранится в системе. Все поля будут автоматически заполняться при необходимости.

Дети старше 14 лет могут оформить учетную запись на «Госуслугах» и пользоваться услугами, в частности записаться к врачу самостоятельно.

Распечатывать талон при этом необязательно. Уведомление о приеме приходит в SMS. Но важно учесть, что при неоднократной неявке к врачу в назначенный день система заблокирует запись в медучреждение на 30 дней.

Как перенести запись к врачу через «Госуслуги»

Если пациент не может посетить врача в указанное время, запись необходимо перенести либо отменить. Делается это в разделе «Мои записи», который расположен в верхней части личного кабинета.

Там нужно выбрать ранее оформленную запись и нажать на пункт «Перенести прием». В появившемся поле надо выбрать новую дату и время посещения врача. В конце необходимо подтвердить свой выбор, после чего информация обновится.

В некоторых регионах перенос времени недоступен. В этом случае можно только отменить талон или воспользоваться дополнительными сервисами для записи в медучреждения, которые действуют в крупных городах.

Как отменить запись к врачу через «Госуслуги»

Отмена записи происходит в разделе «Мои записи» через кнопку «Отменить». Если совершить эту операцию не получается, следует сообщить об ошибке через обратную форму.

Когда запись отменена не вами, нужно обратиться в медучреждение лично или по телефону. Возможно, что прием отменили в поликлинике из-за изменений в расписании врача. Например, в связи с болезнью или отпуском.

Также все вопросы по записи, отмене и переносе приема к врачу можно задать роботу Максу — цифровому ассистенту портала.

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