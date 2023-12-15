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На «Госуслугах» может появиться раздел по подготовке к рождению ребенка

Депутат Занко предложила создать на «Госуслугах» раздел по подготовке к беременности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос в Министерство цифрового развития РФ и Министерство здравоохранения РФ с предложением создать на платформе «Государственные услуги» специальный раздел, который поможет женщинам лучше подготовиться к рождению ребенка. Об этом она рассказала «Известиям» 15 декабря.

«Сегодня «Госуслуги» продолжают становиться всё более универсальной и удобной площадкой для граждан, где они могут не только решить свои вопросы, но и получить качественную информацию по разным темам. Было бы очень полезно создать там специальный раздел для женщин по подготовке к рождению ребенка. Ведь правильное поведение до и во время беременности напрямую влияет на рождение здорового ребенка», — рассказала Занко.

Она отметила, что сейчас в интернете существует множество подобных курсов, они находятся в разрозненном состоянии, и проверить их достоверность довольно сложно.

«Раздел на «Госуслугах» может быть разработан ведущими российскими экспертами, первоклассными специалистами в области акушерства и гинекологии, к которым по разным причинам может попасть не каждая женщина. То есть будущие мамы смогут бесплатно получить качественную, авторитетную и проверенную информацию, не выходя из дома. Это особенно актуально для женщин из малых городов и сел. Тем более что следующий год президент России Владимир Путин объявил Годом семьи», — подчеркнула зампред комитета Госдумы.

Благодаря инициативе, по ее словам, будущие мамы смогут получать необходимую современную и актуальную информацию, не покидая свой дом, и быть уверены в ее надежности. В разделе могут быть видеолекции, ответы на часто задаваемые вопросы, календарь акушерских недель и другая полезная информация.

«Также в этом разделе можно размещать и доступное в разных регионах бесплатное обучение или спортивные занятия как со стороны государственных и муниципальных органов власти, так и со стороны проверенных социально ориентированных НКО. Сейчас много таких программ, однако мало кто об этом знает», — отметила Занко.

Подобные разделы, по ее словам, уже начинают появляться на платформе. Например, уже есть раздел по донорству костного мозга.

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Накануне Путин в ходе «Итогов года» предложил правительству подумать о продлении семейной ипотеки. Глава государства напомнил, что пока программа действует до июля 2024-го, минимальный взнос по этой программе составляет 20%, ежегодная ставка равна 6%, а при наличии трех детей есть субсидия в размере 450 тыс. рублей.

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