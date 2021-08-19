Без пыльных полок: как цифровые технологии приходят на смену бумажным журналам в поликлиниках Москвы

В московских поликлиниках заработал цифровой паспорт участка, в котором отражается информация по участку в целом и по каждому пациенту отдельно. Новый сервис позволит врачам получать доступ к актуальным данным о пациентах в режиме онлайн. В том, как цифровые технологии приходят на смену бумажным журналам в поликлиниках Москвы, разбирались «Известия».

Цифровой паспорт участка

В московских поликлиниках заработал цифровой паспорт участка, в котором отражается информация по участку в целом и по каждому пациенту отдельно. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый сервис позволяет врачам получать доступ к актуальным данным о пациентах в режиме онлайн .

«Информация, которая еще недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна в любой момент в удобном формате — это существенно экономит время. Участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов», — отметила Ракова.

Без пыльных полок Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Также в сервисе доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение в связи с заболеванием, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований .

«Теперь все это можно анализировать без необходимости открывать медицинские карты. Сервис позволяет быстрее принимать решение о назначении дополнительных исследований, консультаций узких специалистов и тактике лечения и, как результат, повышает качество оказания помощи», — подытожила вице-мэр.

Для чего нужен сервис?

Цифровой паспорт — это не просто удобный инструмент для врачей, а полноценная аналитическая система. В ней представлен список всех прикрепленных пациентов, адреса их проживания, сведения об опеке или инвалидности, наличие или отсутствие диспансеризации и наблюдения, группа здоровья, наличие или отсутствие льгот по инвалидности, результаты исследований .

Все эти сведения позволяют видеть общую картину на участке и следить за каждым пациентом в отдельности.

«К примеру, врач увидит отклонения в результатах исследований горожан сразу после их получения, а значит, может скорее вызвать пациента на прием и незамедлительно назначить профилактику и лечение, чтобы не допустить развития заболевания», — объяснила Анастасия Ракова.

Без пыльных полок Фото: Mos.ru/Ю. Иванко

Также сервис может использоваться для контроля над распространением инфекционных заболеваний: в паспорте отображаются больные, у которых диагностированы инфекции, что позволяет быстро отреагировать на ситуацию и провести противоэпидемиологические мероприятия .

«Раньше нередкой была ситуация, когда сведения о школе на бумажном носителе устаревали — ребенок мог перейти в другое учреждение. Сейчас врач видит актуальные данные, может с легкостью связаться со школой и предупредить об инфекционном заболевании среди учеников, что позволит вовремя принять меры и не допустить распространения заболевания», — отметила Ракова.

Она пояснила, что после интеграции «Московской электронной школы» («МЭШ») и ЕМИАС все участковые педиатры могут видеть, какое образовательное учреждение посещает ребенок, контролировать и планировать прохождение плановых осмотров детей.

Цифровая платформа

Единая цифровая платформа здравоохранения появилась в Москве еще до пандемии COVID-19. Она объединила все электронные сервисы, с помощью которых можно вести пациента от первого приема и диагностики до выздоровления и реабилитации.

Теперь записаться на прием в московскую больницу можно онлайн, а перед этим рассказать о жалобах чат-боту. Если человеку нужны лекарства, врач может выписать электронный рецепт за 30 секунд. Так новые технологии экономят время медработника, чтобы тот мог уделить больше внимания пациенту.

В 2021 году у всех москвичей появились электронные карты, а затем были оцифрованы результаты лабораторных исследований, КТ- и МРТ-снимки. Все они были загружены в карты пациентов .

Без пыльных полок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Параллельно в столице появились центры по анализу данных, в частности, рентгенологический центр обработки данных с применением искусственного интеллекта. А затем во всех городских взрослых поликлиниках был внедрен инструмент постановки предварительного диагноза.

По утверждению мэра Москвы Сергея Собянина, применение современных технологий в медицине даст колоссальный эффект — повысится качество диагностики, точность окончательного диагноза, уровень лечения и дальнейшего сопровождения пациента.

«Полезен и врачам, и пациентам»

По мнению CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константина Рябцева, цифровизация медицинских данных — очень правильная и нужная инициатива, которая в дальнейшем позволит глобально повлиять на ситуацию со здоровьем людей .

— Пока, правда, вопросов больше, чем ответов — о том, как это реализовано, какие перспективы развития у «цифровых паспортов», и, главное, как врачи будут использовать полученную аналитику, — говорит собеседник «Известий». — Насколько я понимаю, пока система не учитывает данные коммерческих лабораторий и клиник — хотя многие совмещают медицинский сервис по ОМС, ДМС и разовые платные услуги.

Без пыльных полок Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Отдельным вопросом, считает Рябцев, станет внедрение новой системы во врачебное сообщество. На то, чтобы медицинский персонал поликлиник привык к новой системе, могут уйти «годы кропотливой работы и изучения».

В свою очередь, терапевт Марина Казакова подчеркнула, что новый сервис будет полезен и врачам — как элемент перехода от бумажной неудобной документации к цифровой, так и пациентам, которые получат больше внимания к себе и своей проблеме.

Схема практиковалась в частных клиниках

По словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Татьяны Трофименко, схема с цифровыми паспортами еще не практиковалась в государственных медучреждениях, зато в частных клиниках — «часто и с большим успехом» .

— При постановке диагноза любому узкому специалисту требуется анамнез пациента, сведения обо всех назначенных препаратах по другим сопутствующим заболеваниям — однако амбулаторная карта не всегда отражает все реальные данные о состоянии здоровья больного, — говорит собеседница «Известий». — Подобный цифровой паспорт участка позволит систематизировать информацию о состоянии здоровья каждого пациента, причитающихся ему рецептурных препаратах, обращениях в больницы.

Как известно, наличие амбулаторной электронной карты уже в столичных поликлиниках — цифровой паспорт участка будет гораздо шире этого понятия. Он предусматривает собой полный комплекс данных о пациенте.

Без пыльных полок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На основании ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе, о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. Так, новый сервис гораздо упростит порядок выдачи информации пациентам.

— В практике нашей компании нередко встречаются случаи обращений клиентов с жалобами на недобросовестные медучреждения, теряющие карты и анализы заболевших. Цифровой паспорт участка позволит максимально сократить процент ошибок и утери документов, сделает работу клиник более прозрачной и понятной , — уверена юрист.

Таким образом, отметили собеседники «Известий», в будущем пациенты оценят достоинства нового сервиса. Они выразили надежду, что в будущем подобные нововведения появятся и в регионах страны, повысив уровень доступности медицинской помощи.

— Хорошей перспективой будет общероссийская база данных, чтобы при переезде пациента из одного региона в другой информация о его состоянии здоровья не пропала, — резюмирует Марина Казакова.