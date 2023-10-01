Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной с 1 октября

С 1 октября в сервисе «Госуслуги» введена обязательная двухфакторная аутентификация для части пользователей. Об этом в воскресенье сообщает Минцифры РФ.

«Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных Минцифры вводит дополнительное подтверждение для входа на «Госуслуги». С 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись», — сообщило ведомство.

В качестве дополнительной защиты Минцифры предложило код из СМС, одноразовый код из специального приложения и вход по биометрии.

Для установки второго фактора защиты нужно перейти в раздел «Безопасность» и выбрать пункт «Вход с подтверждением», после чего появится возможность выбрать один из трех вариантов.

В Минцифры рассказали, что двойную аутентификацию уже настроили 35 млн пользователей портала.

8 сентября стало известно, что мошенники создали Telegram-канал, имитирующий официальный портал «Госуслуги», который позволяет внедрять на телефоны пользователей вредоносные программы и похищать их деньги. Также при получении доступа аферисты могут увидеть переписки, фото и контакты обманутых людей и применять эти сведения в дальнейших манипуляциях.