Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина стартует 23 декабря

В России 23 декабря стартует сбор подписей в поддержку российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах, он будет продолжаться до конца января. Об этом заявила в четверг, 21 декабря, сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда Марьяна Лысенко.

«С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей», — сообщила она журналистам.

Избирательный штаб президента начал работу в Москве в Гостином Дворе ранее в этот день. В нем будут находиться руководство штаба и волонтеры, работа будет круглосуточной. Прийти туда можно будет по будням с 09:00 до 18:00.

Сопредседателями штаба Путина кроме Лысенко стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков и спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.