Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Обвинения президента Молдавии Майя Санду в адрес России уже успели надоесть. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим всё это регулярно», — сказала она на брифинге.
Захарова отметила, что подобные заявления Санду могут быть попыткой «свалить» на Россию свои неудачи при выполнении предвыборных обещаний.
19 декабря Санду заявила, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые будут проходить в ноябре 2024 года. Она отметила, что власти Молдавии должны изучить уроки прошедших местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.
Ранее, 19 ноября, Захарова прокомментировала «Известиям», что утверждение Санду о вмешательстве РФ в прошедшие в республике выборы слышать смешно. Учитывая то, что сама президент Молдавии имеет румынское гражданство и проводит чужеродные интересы в своей стране, указала Захарова.
До этого, 8 ноября, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон сообщил, что политика сближения с Евросоюзом (ЕС), которую проводят президент Молдавии Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС), не принесла гражданам страны ничего хорошего, жизнь людей ухудшилась. Додон отметил, что в центре политики государства должны быть интересы граждан, а не внешние векторы.