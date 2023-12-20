В ГД объяснили отказ Украины и США поддержать резолюцию против нацизма в ООН
Отказ ряда стран, в частности США и Украины, поддержать внесенную Россией в ООН резолюцию, осуждающую нацизм, свидетельствует о двойных стандартах стран, которые голосовали против. Об этом депутат Госдумы, первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил в среду, 20 декабря.
«Мы понимаем, что практически весь мир поддерживает [резолюцию], и только ряд стран, которые продолжают поддерживать нацизм, голосуют против», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма накануне, 19 декабря. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались, передает RT. В числе выступивших против — Канада, США, Украина и Япония, за — Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.
20 декабря зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что большинство стран — членов ГА ООН понимают, что борьба с нацизмом и неонацизмом необходима. Представители стран Запада начали придумывать разные способы объяснения своего голоса, однако на самом деле они всё время были настроены негативно по отношению к принятой ранее резолюции, отметила дипломат.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятие российской резолюции является хорошей новостью, Москва приветствует всех, кто поддержал документ, сообщает телеканал «Звезда».