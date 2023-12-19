ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

Резолюцию поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Против выступили Канада, США, Украина и Япония. В частности, в пользу резолюции проголосовали Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

В документе рекомендуется странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Авторы резолюции осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

В документе призывается ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе при необходимости законодательно.

Кроме того, в резолюции решительно осуждается использование риторики и образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Ранее, 3 ноября, третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с нацизмом. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соавторами выступили 38 стран. Она также привела список из 50 государств, которые выступили против принятия документа. В число его противников вошли в том числе США, Украина, Великобритания, Германия и Канада.