Принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма является хорошей новостью, Москва приветствует всех, кто поддержал документ. Об этом в среду, 20 декабря, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это архиважная тема, особенно для современного мира, где мы видим, как местами неонацисты пытаются поднимать голову, перед старыми нацистами преклоняют голову в некоторых странах. Поэтому принятие таких деклараций чрезвычайно важно», — добавил Песков.

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма накануне, 19 декабря. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. В числе выступивших против — Канада, США, Украина и Япония, за — Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

20 декабря зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что большинство стран — членов ГА ООН понимают, что борьба с нацизмом и неонацизмом необходима. Представители стран Запада начали придумывать разные способы объяснения своего голоса, однако на самом деле они всё время были настроены негативно по отношению к принятой ранее резолюции, отметила дипломат.

13 ноября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва надеется, что мировое сообщество по окончании спецоперации «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. По его словам, когда общество копнет глубже, будет раскрыто множество тайн, которые будут неприятными для большинства канадцев, где чествование эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады является лишь «верхушкой айсберга».

3 ноября третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с нацизмом. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соавторами выступили 38 стран. Она также привела список из 50 государств, которые выступили против принятия документа. В число противников резолюции вошли в том числе США, Украина, Великобритания, Германия и Канада.