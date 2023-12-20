Зампостпреда РФ указала на осознание в ГА ООН необходимости борьбы с нацизмом

Большая часть стран — членов Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом необходимо бороться: против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма проголосовали лишь Евросоюз (ЕС), США и их сателлиты. Соответствующее заявление 20 декабря сделала зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.

«Результаты говорят только о том, что убедительное большинство поддерживают резолюцию. Все понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться. Всем близки эти идеи, все понимают важность этой резолюции и ее поддерживают. Получается, что у нас всего лишь практически один регион, а именно Евросоюз, США и их сателлиты, голосуют против», — сказала она.

По словам Заболоцкой, представители стран Запада начали придумывать разные способы объяснения своего голоса, однако она подчеркнула, что на самом деле они всё время были настроены негативно по отношению к принятой ранее резолюции.

«Это не началось вчера, не началось с ситуации на Украине. США всегда голосовали против. Евросоюз всегда вел долгие, вязкие переговоры — они давали множество поправок, которые затрудняли принятие текста», — указала дипломат.

Кроме того, она обратила внимание на то, что страны ЕС раньше просто стеснялись проголосовать против и воздерживались, поскольку прекрасно понимали, что в их числе теперь есть государства, где проходят марши известных неонацистов. По ее словам, европейские страны «ничего с этим не делали, они никак на это не реагировали».

«Они видели, что все эти моменты отражаются в резолюции — осуждение сноса памятников, осуждение маршей. Они понимали, что это проблема, и нужно как-то с ней иметь дело. Они пытались всячески эту резолюцию утопить и противодействовать ей. Теперь они стали делать это открыто — маски сброшены», — подчеркнула Заболоцкая, имея в виду, что западные представители проголосовали против.

В то же время, по ее мнению, динамика по числу стран, которые ежегодно голосуют за данную резолюцию, положительная.

Ранее, 19 декабря, ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Резолюцию поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Против выступили Канада, США, Украина и Япония. В частности, в пользу резолюции проголосовали Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

13 ноября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва надеется, что мировое сообщество по окончании спецоперации «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. По словам зампостпреда, когда общество копнет глубже, будет раскрыто множество тайн, которые будут неприятными для большинства канадцев, где чествование эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте является лишь «верхушкой айсберга».

3 ноября третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с нацизмом. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соавторами выступили 38 стран. Она также привела список из 50 государств, которые выступили против принятия документа. В число его противников вошли в том числе США, Украина, Великобритания, Германия и Канада.