Москва надеется, что мировое сообщество по окончании спецоперации «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. Об этом 13 ноября заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», — приводит его слова «РИА Новости»

Полянский заявил, что в Канаде вовсю прославляют нацистов, а также назвал чествование эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте лишь «верхушкой айсберга». По словам зампостпреда, когда общество копнет глубже, будет раскрыто множество тайн, которые будут неприятными для большинства канадцев.

Правительство канадского премьера Джастина Трюдо стало заложником неонацистской идеологии, а сама Канада приютила множество нацистских коллаборационистов, отметил Полянский.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал инцидент с чествованием ветерана дивизии «Ваффен СС» Ярослава Хунки в Канаде. Тогда 98-летнего ветерана пригласили в парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует нациста.

Зеленский до этого, в сентябре, во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.