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В Петербурге вернули масочный режим для больниц и массовых мероприятий

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Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о введении с 20 декабря в городе масочного режима при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий. Соответствующее постановление 20 декабря подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в документе.

Масочный режим также введен в медицинских и социальных учреждениях города. Кроме того, образовательные организации обязали останавливать учебный процесс не менее чем на семь дней, если в классе или группе отсутствует 20% учащихся по причине болезни.

По данным Роспотребнадзора, за последний месяц в Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 87,1%, а COVID-19 — на 62,4%. Тем временем рост внебольничных пневмоний составил 35,3%.

Масочный режим будет действовать до особого распоряжения. Как сообщила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина, введенные меры касаются мест большого скопления людей. По ее словам, полноценный масочный режим в городе может быть введен только постановлением губернатора.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти пока не планируют вводить масочный режим по всей России. При этом 12 декабря Роспотребнадзор порекомендовал жителям Москвы пользоваться масками в общественных местах. Отмечалось, что заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) соответствует нормам сезона.

11 декабря начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева сообщила, что с 4 декабря по 10 декабря 2023 года заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в городе выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей. Как отметила Катаева, 10% выявленных в указанный период случаев COVID-19 приходится на детей, остальные 90% заболевших ― взрослые.

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