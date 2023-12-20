Роспотребнадзор разъяснил введение масочного режима на мероприятиях в Петербурге
Введенный в Санкт-Петербурге с 20 декабря масочный режим при проведении массовых мероприятий является обязательным для сотрудников организаций, а для посетителей носит рекомендательный характер. Об этом сообщила «Известиям» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина.
«Сейчас идет именно усиление в местах скопления больных людей. Это поликлиники, больницы и массовые развлекательные мероприятия, для того чтобы люди не заразились», — сказала она.
Представитель ведомства напомнила, что полноценный масочный режим в городе может быть введен только постановлением губернатора.
Распоряжение подписала ранее в этот день главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. В тексте говорится о необходимости руководителей всех организаций и учреждений независимо от форм собственности обеспечить соблюдение данной меры при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий. Меру связали с ростом заболеваемости жителей города ОРВИ, гриппом и COVID-19. Предписание будет действовать до особого распоряжения.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти пока не планируют вводить масочный режим по всей России.
Ранее, 12 декабря, Роспотребнадзор порекомендовал жителям Москвы пользоваться масками в общественных местах. В то же время отмечалось, что заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) соответствует нормам сезона.