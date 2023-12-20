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Песков заявил об отсутствии планов вводить масочный режим в связи с гриппом в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К сообщению Роспотребнадзора о том, что в России респираторными заболеваниями, включая грипп, в декабре заболели уже более 1 млн человек, не стоит относиться, как к «снегу на голову». Об этом 20 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что власти пока не планируют вводить масочный режим.

«Слушайте, давайте не забывать главное: еще даже до ковида всю зиму болели гриппом, после ковида болели и продолжаем болеть. Давайте не относиться к этому как к неожиданному снегу в декабре. Индикаций в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем», — заявил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Он также отметил, что ситуация с вирусными заболеваниями вряд ли может оказать какое-то влияние на проведение выборов в РФ.

«Не думаю, что может об этом идти речь. Выборы и во время ковида проводились, и ничего», — добавил Песков.

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До этого, 12 декабря, Роспотребнадзор отметил, что заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в Москве соответствует нормам сезона, однако жителям столицы, для своей же собственной безопасности, следует пользоваться масками в общественных местах. При этом данная мера носит не обязательный, а рекомендательный характер, отметили в ведомстве.

15 декабря в НИИ гриппа сообщили, что эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% и более в 36 крупных российских городах. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России составляет 108,8 на 10 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель равнялся 98,1. На селекторном совещании 12 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила недельный рост заболеваемости по всей стране в 8,8%.

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