Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран Европейского союза (ЕС), сообщает 20 декабря украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на госпогранслужбу республики.
«В Словакии на въезде через [КПП] «Ужгород» стоит 570 фур. На выезд в ЕС пропуск временно разблокирован, там утром было 700 фур», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Еще 250 грузовиков ожидают выезда в Венгрию, движение через границу осуществляется. В Румынии 800 грузовиков ждут проезда на Украину через КПП «Порубное».
«На границе с Польшей заблокированы четыре КПП», — уточняется в сообщении.
В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.
19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.
11 декабря портал Trans.Info сообщил, что венгерские водители большегрузных автомобилей также частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза.