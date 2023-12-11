Венгерские перевозчики частично блокировали движение на границе с Украиной

Венгерские водители большегрузных автомобилей частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза (ЕС). Об этом 11 декабря сообщил портал Trans.Info.

Протест проходит с 10:00 (08:00 мск) на пограничном переходе Захонь — Чоп, замедляя движение грузовиков. В акции участвуют около 15 машин. Она может продлиться несколько дней. Полиция перенаправляет грузовые потоки в сторону венгерско-румынской границы.

«Цель венгерской кампании — привлечь внимание Европейской комиссии и венгерского правительства к серьезным искажающим рынок последствиям соглашения между Европейским союзом, Украиной и Молдовой о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, к акции намерены присоединиться и словацкие перевозчики.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Тогда же он указывал, что власти начали работать над разрешением конфликта.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Позднее, 6 декабря, сообщалось, что протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для Вооруженных сил Украины со стороны ряда благотворительных и неправительственных организаций.