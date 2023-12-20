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Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8%

Минэнерго: уровень газификации в России достигнет показателя 73,8% в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8%. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов 20 декабря на выступлении с докладом в Госдуме.

«Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%», — сказал Шульгинов в интервью в эфире телеканала «Россия 24», оценивая прогнозы итогов 2023 года.

Также, по словам министра, прогноз газификации на следующий год составляет 74,7%.

«По углю мы идем на уровне прошлого года как по добыче, так и по экспорту», — заявил он.

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Минэнерго 14 декабря сообщило о бессрочном характере программы догазификации, запущенной в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. По данным пресс-службы министерства, в 2022 году программа была распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение медучреждений и образовательных объектов. Ранее в этот день в ходе «Итогов года» глава государства отметил, что 450 тыс. домохозяйств в стране подключены к газовым сетям, 1 млн — получили техническую возможность сделать это. Путин отметил, что работа над программой продолжается.

Ранее, 24 ноября, в Общественной палате состоялся круглый стол «Газификация СФО: проблемы и возможности», посвященный развитию газоснабжения в Сибири. Участники обсудили необходимость газификации в сибирских регионах и условия, необходимые для достижения этой цели. Как рассказали эксперты, наиболее актуальной проблемой газификация является для регионов Сибири, прежде всего Красноярского края и Иркутской области. Здесь газ даст возможность активнее развивать промышленное производство, в то же время, не осложняя экологическую обстановку и сохраняя природные богатства края.

22 ноября вице-премьер России Александр Новак сообщил о планах газификации Красноярского края. Новак заявил, что газ до региона могут довести к 2028 году.

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