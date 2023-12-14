Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации в РФ

Минэнерго 14 декабря сообщило о бессрочном характере программы догазификации, запущенной в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина.

По данным пресс-службы министерства, в 2022 году программа была распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение медучреждений и образовательных объектов.

«На сегодняшний день по котельным образовательных и медицинских учреждений подано 836 заявок, принято 530 заявок, количество заключенных договоров составило 422 единиц. Исполнено договоров до границ участка — 197 единиц, пуск газа осуществлен в 53 котельные», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в этот день в ходе «Итогов года» глава государства отметил, что 450 тыс. домохозяйств в стране подключены к газовым сетям, 1 млн — получили техническую возможность сделать это. Путин отметил, что работа над программой продолжается.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря.

11 октября в ходе Российской энергетической недели Путин предложил внести участников спецоперации и инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для проведения газа в жилые дома. Они могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку.

Позднее, в конце ноября, глава государства порекомендовал главам регионов предоставить участникам спецоперации (СВО) и инвалидам субсидии в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение для проведения газификации. Доклад о выполнении должен быть представлен Путину до 15 января 2024 года.