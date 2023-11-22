Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам спецоперации (СВО) и инвалидам субсидии в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение для проведения газификации. Об этом говорится 22 ноября на сайте Кремля в перечне поручений по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего 11 октября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов <…> обеспечить предоставление проживающим в газифицированных населенных пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки», — говорится в поручении.

Доклад о выполнении должен быть представлен Путину до 15 января 2024 года.

Ранее в среду вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство РФ намерено довести магистральный газ до Красноярска к 2028 году для газификации региона.

11 октября в ходе «Российской энергетической недели» Путин предложил внести участников спецоперации и инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для проведения газа в жилые дома. Они могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку.

В августе сообщалось, что в Подмосковье 120 тыс. домов подключили к газу по президентской программе социальной газификации, которая стартовала в 2021 году. Московская область стала первым регионом, приступившим к реализации проекта. В Подмосковье действуют специальные условия для льготных категорий граждан: 1 тыс. жителей подключились к газу бесплатно.