Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Мир
Си Цзиньпин назвал отношения РФ и КНР стратегическим выбором двух стран
Мир
Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
Мир
Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
Мир
Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
Мир
Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
Мир
В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Мир
ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России
Мир
В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат
Мир
Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Мир
Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины

Впервые опубликована шифровка телеграммы 1941 года о скором нападении Германии

0
Фото: prlib.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шифровка, поступившая руководству советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР, переданная в Москву из Ленинграда, 20 декабря впервые опубликована Президентской библиотекой.

Публикация приурочена ко дню профессионального праздника органов государственной безопасности России.

Как следует из текста телеграммы, начальник Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн сообщил главе НКГБ (Народного комиссариата госбезопасности) Всеволоду Меркулову, что немецкая фирма СФГ намерена до 22 июня отозвать своих специалистов из Ленинграда в связи с началом военных действий в ближайшие дни.

«[По] данным агента «Чернова», 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно», — указывается в историческом документе.

Отмечалось, что агент «Чернов» в процессе беседы с вызванным из отпуска из Германии канцлером консульства Бухгольцем, а также консулом Динстманом выяснил, что «положение весьма напряженное, и военные действия ожидаются [в] ближайшие два–четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Такую информацию Бухгольц получил от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым проездом виделся в Москве, добавлено там.

В Москве телеграмму получили 21 июня в 20:10, а расшифровали в 21:30. До начала войны оставалось менее шести часов.

Обжалованию не подлежит: как начался первый процесс над нацистскими преступниками
Гитлеровцам и их пособнику был вынесен суровый и справедливый приговор

До этого, 21 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ накануне годовщины начала Великой Отечественной войны раскрыла письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР. Из них следует, что гитлеровская пропаганда всячески скрывала даже от немцев планы нападения на СССР.

По словам Шернера, подписанный в 1939 году договор с Россией — пакт Молотова – Рибентропа — народ и армия Германии «восприняли как искренний и приветствовали его как большой политический успех». Никто не предполагал, что договор был «сознательным обманом».

За время конфликта с гитлеровской Германией с 1941 по 1945 год СССР потерял 26,6 млн человек. Среди них не только военнослужащие, но и пленные, жертвы концлагерей, а также погибшие от обстрелов, болезней и голода. Потери Советского Союза составили 40% от человеческих потерь всех стран за время Второй мировой войны. Были частично или полностью разрушены более 1,7 тыс. советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023