Впервые опубликована шифровка телеграммы 1941 года о скором нападении Германии

Шифровка, поступившая руководству советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР, переданная в Москву из Ленинграда, 20 декабря впервые опубликована Президентской библиотекой.

Публикация приурочена ко дню профессионального праздника органов государственной безопасности России.

Как следует из текста телеграммы, начальник Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павел Куприн сообщил главе НКГБ (Народного комиссариата госбезопасности) Всеволоду Меркулову, что немецкая фирма СФГ намерена до 22 июня отозвать своих специалистов из Ленинграда в связи с началом военных действий в ближайшие дни.

«[По] данным агента «Чернова», 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда [в] Германию, направить самолетом [с] таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали [через] границу, так как [в] противном случае будет поздно», — указывается в историческом документе.

Отмечалось, что агент «Чернов» в процессе беседы с вызванным из отпуска из Германии канцлером консульства Бухгольцем, а также консулом Динстманом выяснил, что «положение весьма напряженное, и военные действия ожидаются [в] ближайшие два–четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Такую информацию Бухгольц получил от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым проездом виделся в Москве, добавлено там.

В Москве телеграмму получили 21 июня в 20:10, а расшифровали в 21:30. До начала войны оставалось менее шести часов.

До этого, 21 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ накануне годовщины начала Великой Отечественной войны раскрыла письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР. Из них следует, что гитлеровская пропаганда всячески скрывала даже от немцев планы нападения на СССР.

По словам Шернера, подписанный в 1939 году договор с Россией — пакт Молотова – Рибентропа — народ и армия Германии «восприняли как искренний и приветствовали его как большой политический успех». Никто не предполагал, что договор был «сознательным обманом».

За время конфликта с гитлеровской Германией с 1941 по 1945 год СССР потерял 26,6 млн человек. Среди них не только военнослужащие, но и пленные, жертвы концлагерей, а также погибшие от обстрелов, болезней и голода. Потери Советского Союза составили 40% от человеческих потерь всех стран за время Второй мировой войны. Были частично или полностью разрушены более 1,7 тыс. советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень.