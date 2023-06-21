Опубликованы показания генерала вермахта о подготовке Германии к атаке на СССР

Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны ФСБ раскрыла письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР. Они опубликованы 21 июня на сайте спецслужбы.

Показания Шернер написал лично. Из них следует, что гитлеровская пропаганда всячески скрывала даже от немцев планы нападения на СССР. В 1939 году, когда был подписан пакт Молотва – Рибентропа, Шернер командовал полком, напавшим на Польшу.

По его словам, «народ и армия восприняли договор с Россией как искренний и приветствовали его как большой политический успех», немцы полагали, что Адольф Гитлер сделал свое величайшее политическое дело.

Тогда никто не предполагал, что договор был «сознательным обманом», продолжил Шернер.

«Следует отметить, что при подготовке к войне против Советской России с момента заключения договора в 1939 году и до лета 1941 года [антисоветская] пропаганда была выключена — <…> для сохранения момента внезапности нападения», — подчеркнул генерал-фельдмаршал.

При этом до 1939 года пропаганда против большевизма была острой и сильной.

Среди военнослужащих вермахта сама идея войны с СССР была непопулярной.

Для успеха войны, отметил фельдмаршал, «оказалось необходимым возбудить фанатический дух в армии». «Этим можно объяснить также восхваление германской традиции и другие всевозможные преувеличения», — продолжил он.

О том, что Гитлер не намерен выполнять договор с СССР, Шернер узнал в ноябре 1939 года в беседе с Гиммлером и даже переспросил его.

По словам генерала, ведение войны требует много денег, которых не хватало национал-социалистам, поэтому оккупированные территории и страны были ограблены. В итоге, по оценке фельдмаршала, прагматические цели (захват Украины и Кавказа) вступали в возрастающее противоречие с политикой престижа Гитлера (планы захвата Москвы и Сталинграда).

Шернер стал последним генерал-фельмаршалом, которому Гитлер присвоил это звание (5 апреля 1945 года). После участия в нападении Германии на Польшу и Францию, осенью 1943 года, Шернер командовал танковым корпусом на территории Украины, затем группами армий «Южная Украина» и «Север». В мае он попал в плен к американцам и тогда же был передан советскому командованию.

В своем завещании перед самоубийством Гитлер поручал назначить его военным министром в новом правительстве.

В СССР в 1952 году немецкого генерала осудили на 25 лет, позже срок сократили вдвое и отпустили в ФРГ в 1955 году, где его осудили на 4,5 года за приговоры к расстрелу подчиненных в годы войны.

Шернер скончался в Мюнхене в 1973 году.

22 июня в России установлен День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска нацистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней.

За время конфликта СССР потерял 26,6 млн человек. Среди них не только военнослужащие, но и пленные, жертвы концлагерей, а также погибшие от обстрелов, болезней и голода. Потери Советского Союза составили 40% от человеческих потерь всех стран за время Второй мировой войны. Были частично или полностью разрушены более 1,7 тыс. советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень.