День памяти и скорби в 2023 году — история памятной даты

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровавой и разрушительной в истории страны. В 2023 году эта памятная дата выпадает на четверг. О том, почему этот день носит такое название и какие мероприятия к нему приурочены, читайте в материале «Известий».

День памяти и скорби в 2023 году — история

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Атака началась без объявления войны ранним утром. Немецкие авиация и артиллерия наносили удары по советским городам, железным дорогам, аэродромам, военно-морским базам и другим объектам.

Для всех жителей СССР этот день разделил жизнь на до и после. Начавшаяся война разлучила семьи, разрушила мечты и отняла мир у людей. Накануне, 21 июня, во многих учебных заведениях страны проходили выпускные вечера, и вчерашние школьники и студенты отправились на фронт сразу после праздника.

Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года капитуляцией фашистской Германии. Победа далась советскому народу тяжело. За время конфликта СССР потерял 26,6 млн человек. Среди них не только военнослужащие, но и обычные люди, пленные, жертвы концлагерей, а также погибшие от обстрелов, болезней и голода. Потери Советского Союза составили 40% от человеческих потерь всех стран за время Второй мировой войны. Были частично или полностью разрушены более 1,7 тыс. советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень.

В 1992 году Президиум Верховного Совета России объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. Позже, в 1996 году Борис Ельцин, занимавший тогда пост президента страны, изменил название этой даты на День памяти и скорби.

В 2007 году действующий глава государства Владимир Путин внес День памяти и скорби в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В справке к внесенным в законодательство изменениям говорится, что 22 июня народы РФ скорбят по всем, кто погиб, защищая Родину во время Великой Отечественной войны и других войн.

День памяти и скорби в 2023 году — почему так называется

День памяти и скорби считается самой печальной датой в российской истории. Он стал началом борьбы за освобождение от фашистского гнета не только советского народа, но и всего мира. В этот день в России отдают дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы, чтобы их подвиг не был забыт, а трагедия не повторилась. Его лозунгом можно назвать крылатую фразу «Никто не забыт, ничто не забыто».

День памяти и скорби в 2023 году — мероприятия

В День памяти и скорби в РФ приспускают государственные флаги. По телевидению и радио в этот день не проходят развлекательные шоу и программы. С 2020 года по всей стране в 12:15 мск проводится минута молчания. Именно в это время в эфир вышло обращение к гражданам о нападении нацистской Германии на СССР.

В Москве в честь Дня памяти и скорби пройдут две крупные акции. В ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной зажгут 1418 свечей — каждая символизирует один день Великой Отечественной войны. Инсталляция простоит до конца памятной даты, почтить память погибших смогут все желающие. Акция проводится уже в девятый раз.

В Александровском саду состоится «Вахта памяти. Вечный огонь». В 4:00 по всему парку будет транслироваться документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале немецкого вторжения. После этого участники мероприятия смогут возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. С 2015 года эта акция является общероссийской и проходит во всех городах-героях и городах воинской славы.