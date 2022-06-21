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В России началась акция «Свеча памяти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Во вторник, 21 июня, в России официально началась акция «Свеча памяти». Она приурочена ко Дню памяти и скорби, который проходит 22 июня — в годовщину Великой Отечественной войны.

Главную свечу памяти зажгли в столичном Елоховской соборе в 14:00 по московскому времени 21 июня. Именно там 81 год назад состоялась первая литургия за будущую Великую Победу.

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В ходе боевых действий 1941—1945 гг. погибли, по некоторым данным, до 27 млн человек. Зажженные свечи символизируют то, что россияне помнят каждого ушедшего из жизни. Помимо главной свечи, в этом году их будет пятнадцать — по количеству республик СССР, вставших на защиту общей Родины.

В полночь на Крымской набережной, в московском парке искусств «Музеон», зажгут 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день войны. Предварять церемонию будет запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.

В 2:30 в Главном храме Вооруженных Сил России, в Кубинке Московской области, пройдет панихида по погибшим в ВОВ воинам. В 3:55 у входа в церковь, на Соборной площади, продолжится акция «Свеча памяти».

Принять участие сможет и каждый россиянин в своем населенном пункте. Точное время и место сбора сообщают органы местной власти. Необязательно делать это ночью или в общественном месте. Зажечь лампадку, поставить ее на подоконник, можно в любое время суток и в самых отдаленных уголках страны.

22 июня в полдень, а именно в 12:15, состоится всероссийская минута молчания.

Предлагаем вниманию читателей спецпроект «Известий», посвященный подвигу мирных людей, каждый из которых побеждал на своем фронте во времена ВОВ: «В тени героев».

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