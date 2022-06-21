Минута молчания будет объявлена по всей России 22 июня

22 июня 2022 года в России состоится минута молчания. Она будет объявлена по случаю Дня памяти и скорби.

Это общегосударственное мероприятие, которое начнется одновременно по всей стране в 12:15 по московскому времени. Именно тогда в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.

Акция «Минута молчания» стала традиционной. Закон о ее учреждении был подписан президентом Владимиром Путиным в 2020 году. Россияне участвуют с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ненадолго приостанавливается привычная деятельность, а также радио- и телевещание.

На протяжении 22 июня в городах страны будет организовано возложение цветов к памятникам, состоятся митинги. По инициативе активистов и местных жителей в столице и регионах зажгут лампадки, вспоминая о подвиге сограждан, ушедших из жизни во время войны.

Таким образом жители Российской Федерации чтят память 26,6 млн граждан, погибших в Великой Отечественной войне. Боевые действия были объявлены нацистской Германией ранним утром 81 год назад.

О том, почему сегодня так важен и актуален опыт мировой войны — в колонке историка Александра Чубарьяна «Долгая память».