9 Мая остается самым главным и священным праздником для российских граждан. И несмотря на то, что временная дистанция всё более отдаляет нас от победного мая 1945 года, память не просто остается, но и наполняется новым содержанием для миллионов людей — и старшего, и молодого поколения России.

«Бессмертный полк» явился лишь одним из многочисленных примеров исторической памяти. Другой показатель —появление новых фильмов, и художественных, и документальных, посвященных минувшей войне.

Историческая память в принципе избирательна. Она зависит от многих факторов: национальных и международных, психологии менталитета и идентичности и тому подобного. Но в данном случае память о войне и о победе объединяет и консолидирует российское общество. В других странах память о Второй мировой войне также сохраняется в сознании многих людей. И не столь уж важно, связано это с 9 или с 8 мая 1945 года.

В памяти о войне включаются самые различные факторы. Один аспект — семейно-личностный. Люди вспоминают своих родителей, тех членов своей семьи, которые погибли или стали инвалидами из-за той страшной и разрушительной войны, которая коснулась практически каждой семьи в нашей стране и во многих других государствах.

Для людей свойственна долгая и вечная память об ушедших из жизни. Это как бы непременный атрибут человеческой жизни. Во всех странах в разные исторические периоды граждане оберегают могилы умерших. Именно поэтому люди столь эмоционально реагируют на любые случаи сноса памятников бывшим участникам минувших войн. Эти примеры мы наблюдали в ряде государств Центральной и Восточной Европы.

Другой аспект связан с общими и геополитическими факторами. Во время Второй мировой войны человечеству был брошен глобальный вызов. Фашизм в облике нацизма означал не только передел мира, но уничтожение многих миллионов людей по признакам расы, национальности, цвета кожи, политических пристрастий… Угроза нависла над целыми странами и народами, над принципами и порядками, над историческими и культурными достижениями человечества.

Этот вызов был принят сообществом стран антигитлеровской коалиции. В борьбе с нацизмом и фашизмом объединились люди и политические силы разных, порой весьма противоположных взглядов и устремлений. Это было время осознания и прозрения, когда лидеры и простые люди, не принимавшие позицию других стран, отбросили свои пристрастия и прежние разногласия, чтобы не только противостоять, но и уничтожать нацистскую опасность.

После победы прошло уже почти 75 лет. За эти годы мир претерпел огромные изменения: технологические, культурные, научные. Создавались и расширялись блоки и объединения, сменялись политические режимы. Человечество живет в совершенно других условиях, в другом ритме и стиле жизни.

Конечно, в истории отдельных стран и регионов после окончания войны проходили сложные и коренные перемены и трансформации. Бессмысленно отрицать, что на эти перемены влияли и сложившийся раздел сфер влияния двух противостоящих блоков, и столкновение разных альтернативных сил в каждой из этих стран, но это уже послевоенная история, которая сложилась после совместной победы над фашизмом и на основе согласованных решений держав, победивших во Второй мировой войне.

В истории и в практике послевоенного периода человечество столкнулось с новым вызовом, связанным с созданием атомного и ядерного оружия. Именно этот вызов и его осознание предотвратили военные столкновения в годы холодной войны.

Но, к сожалению, не все сознают и понимают, что все эти глобальные и национальные перемены не состоялись бы, если бы не было совместной победы над фашистской опасностью. В современной жизни мы наблюдаем стремление некоторых политических сил обратиться к истории сквозь призмы своих сиюминутных интересов.

Сегодня в принципиально ином мире перед человечеством стоят новые вызовы и угрозы. И многие из них также требуют совместных и согласованных усилий. Кроме того, не исчезла опасность ядерного противостояния.

В этой ситуации важен и актуален опыт Второй мировой и ее итогов. Память о страшной войне и о Великой Победе должна не противопоставлять страны и народы, а объединять их во имя национальных и общечеловеческих интересов.

Автор — научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, академик РАН

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