Реклама
Прямой эфир
Экономика
Первая партия куриных яиц поступила из Азербайджана в Россию
Армия
Путин заявил о намерении идти до конца в защите интересов России
Мир
На юге Индии в результате наводнения погибли 10 человек
Мир
В Словакии сообщили о планах в 2024 году продолжить использование нефти из РФ
Мир
Евродепутат признал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта
Мир
Япония выделит Украине дополнительные $4,5 млрд
Мир
Президент Израиля допустил новую паузу в секторе Газа ради освобождения заложников
Экономика
Белоусов назвал 2023 год знаковым в развитии беспилотного транспорта в РФ
Общество
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Общество
Вильфанд рассказал о завершении оттепели в Москве к началу следующей недели
Мир
Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России
Происшествия
В Дагестане три человека погибли после отравления газом
Экономика
ЦБ установил курс доллара на уровне 90 рублей
Общество
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы
Авто
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов

Путин запретил использовать телефоны на уроках в школе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий запрет на использование мобильных телефонов на уроках, кроме как в экстренных случаях. Соответствующий документ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.

Речь идет о внесении в федеральный закон «Об образовании» изменений, устанавливающих, что школьники не могут использовать телефон во время занятий. Исключениями из правила станут случаи, связанные с угрозой жизни и здоровью, и другие чрезвычайные ситуации.

Настоящие изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Помимо этого, в школах урок технологии (труда) вновь станет обязательным, в документах внутреннего распорядка школ будут указаны требования к дисциплине учащихся, а также за педагогом будет закреплено право на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности.

Звонок на перемене: телефоны на школьных уроках запретят уже в январе
В Госдуме рассчитывают окончательно принять законопроект в осеннюю сессию

Ранее, 6 декабря, в Госдуме был принят закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. Авторами закона стали депутаты от всех партийных фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «родители и учителя просили поддержать эту норму». Он уверен, что запрет поможет повысить качество образования в российских школах.

До этого, 27 октября, соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подчеркнула, что закон должен подразумевать исключения, такие как наличие хронических заболеваний у ребенка или использование телефона в образовательных целях по просьбе учителя.

В этот же день член Общественного совета при Минобрнауки Евгений Ямбург заявил в разговоре с «Известиями», что законопроект, которым предлагается запретить школьникам пользоваться телефоном на уроке, будет довольно сложно воплотить в жизнь. По его словам, более конструктивна другая позиция — не запрещать телефоны, а научить детей пользоваться ими в правильных целях.

Вопрос запрета телефонов в школе поднимался еще в августе 2019 года. Тогда Минпросвещения предложило региональным министерствам ограничить пользование гаджетами на уроках «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».

Рекомендации для региональных ведомств были разработаны Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023