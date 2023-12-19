Путин запретил использовать телефоны на уроках в школе

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий запрет на использование мобильных телефонов на уроках, кроме как в экстренных случаях. Соответствующий документ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.

Речь идет о внесении в федеральный закон «Об образовании» изменений, устанавливающих, что школьники не могут использовать телефон во время занятий. Исключениями из правила станут случаи, связанные с угрозой жизни и здоровью, и другие чрезвычайные ситуации.

Настоящие изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Помимо этого, в школах урок технологии (труда) вновь станет обязательным, в документах внутреннего распорядка школ будут указаны требования к дисциплине учащихся, а также за педагогом будет закреплено право на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности.

Ранее, 6 декабря, в Госдуме был принят закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. Авторами закона стали депутаты от всех партийных фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «родители и учителя просили поддержать эту норму». Он уверен, что запрет поможет повысить качество образования в российских школах.

До этого, 27 октября, соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подчеркнула, что закон должен подразумевать исключения, такие как наличие хронических заболеваний у ребенка или использование телефона в образовательных целях по просьбе учителя.

В этот же день член Общественного совета при Минобрнауки Евгений Ямбург заявил в разговоре с «Известиями», что законопроект, которым предлагается запретить школьникам пользоваться телефоном на уроке, будет довольно сложно воплотить в жизнь. По его словам, более конструктивна другая позиция — не запрещать телефоны, а научить детей пользоваться ими в правильных целях.

Вопрос запрета телефонов в школе поднимался еще в августе 2019 года. Тогда Минпросвещения предложило региональным министерствам ограничить пользование гаджетами на уроках «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».

Рекомендации для региональных ведомств были разработаны Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.