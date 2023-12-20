Психолог перечислила «красные флаги» в начале отношений

Психолог Алена Нижнева 20 декабря рассказала «Известиям» о видах эмоционального насилия, а также о том, на что стоит обратить внимание в начале отношений.

По ее словам, насилие — это систематические действия в отношении партнера, совершаемые с целью его подчинения и контроля. То есть это целенаправленное поведение, у которого есть разные проявления и формы.

Так, насилие может выражаться как в виде применения физической силы в отношении другого человека, так и в эмоциональной, экономической, сексуальной, репродуктивной формах. Каждый из видов насилия одним своим названием раскрывает свою суть, за исключением эмоционального насилия, отметила Нижнева.

«Как же проявляется эмоциональное насилие? Угрозы, критика, обесценивание, газлайтинг (попытка убедить другого в том, что не было того, о чем он/она говорит), проявление жестких требований без учета его интересов (похудей, займись спортом, брось курить), контроль действий (проверка переписок, соцсетей), ограничение круга общения партнера, попытки его/ее изолировать — «зачем тебе другие люди, когда есть я», наказание молчанием, игнорирование», — сказала она.

Но иногда психологическая форма насилия может быть настолько завуалирована, что только тот, на кого она обращена, сможет ее распознать, подчеркнула специалист. И в этом случае основным критерием будут эмоции, ощущаемые в моменте.

«Если вы чувствуете эмоциональный дискомфорт в виде раздражения, страха, недоумения, подавленности и побуждение защитить себя или отстраниться от этого человека — скорее всего, действия партнера не были такими уж безобидными, как он пытается представить, и содержали попытку (умышленного или нет) насильственного поведения», — сказала Нижнева.

Насилие отличается от конфликта тем, что в конфликте равные права есть у каждого из участников и есть общая цель — прояснить, что сейчас происходит, и сделать так, чтобы обоим было комфортно в контакте (а не кому-то одному).

«В ситуации насилия это не так. Важны потребности кого-то одного, интересы другого игнорируются. В случае же, если этот другой пытается как-то проявиться, останавливая насильственные действия в свой адрес, его попытки пресекаются», — объяснила эксперт.

Собеседница издания рассказала, что у людей, предрасположенных к насильственным действиям, снижена способность к эмпатии — им сложно понять, что чувствует другой, непросто представить себя на месте другого и соприкоснуться с переживаниями партнера.

«Также предиктором склонности к насильственному поведению может быть детский опыт перенесенного насилия со стороны близких взрослых, нормализация насилия, как способа взаимодействия. И усвоенные гендерные стереотипы: мужчина в семье главный, а место женщины на кухне; бьет — значит любит; милые бранятся — только тешатся; нельзя выносить сор из избы; толку от мужчины — как с козла молока (да, мужчины тоже подвергаются насилию) и прочее», — добавила Нижнева.

В самом начале отношений, как правило, все мы стараемся проявиться с лучшей стороны, указала психолог. Однако есть ряд так называемых «красных флагов», на которые стоит обратить внимание.

«Быстрое развитие отношений: предложение съехаться/пожениться/родить ребенка спустя короткий период времени после знакомства (один-три месяца), предложение совершить совместную крупную покупку (машину, квартиру); стремление ограничить круг контактов другого; пренебрежительное, грубое отношение к обслуживающему персоналу (официантам, горничным); рассказы о том, как ужасен был бывший партнер; предложение партнеру уйти с работы, ведь он/она вполне могут обеспечить вас обоих, стремление поставить партнера в зависимое от себя положение», — рассказала эксперт.

В феврале психолог Юлия Керецман рассказала, какие признаки говорят о токсичных отношениях в семье. В частности, к одному из признаков токсичности психолог отнесла постоянный контроль — ежедневные расспросы, кто звонил, с кем была встреча. Подобная форма контроля порой переходит во вторжение в личное пространство.