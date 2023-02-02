Психолог перечислила признаки токсичных отношений в семье

Психолог Юлия Керецман рассказала, какие признаки говорят о токсичных отношениях в семье.

В беседе со «Спорт-Экспрессом» 31 января специалист рассказала, что долгое общение с токсичными людьми ведет к проблемами с самооценкой, а порой и к домашнему насилию.

Зачастую токсичность умело скрывают за заботой и вниманием, потому вычислить ее бывает сложно. К одному из признаков токсичности психолог отнесла постоянный контроль: ежедневные расспросы кто звонил, с кем была встреча. Подобная форма контроля порой переходит во вторжение в личное пространство.

Вторым признаком токсичности Керецман назвала попытку партнера распоряжаться семейным бюджетом единолично.

Об абьюзе свидетельствует также любое насилие: психическое или физическое. Оскорбления, насмешки, побуждение чувства вины, отмечает телеканал «360».

Главным инструментов домашнего абьюза является манипуляция, подчеркнула специалист.

Четвертым признаком токсичности специалист назвала напоминания о недостатках. Психолог напомнила, что токсичность идет бок о бок с эгоизмом. Любой эгоист спешит сосредоточиться на чужих минусах, чтобы скрыть свои.

Пятым признаком токсичных отношений в семье специалист назвала ревность. Она указала на то, что такой человек будет пытаться свести к минимуму всё общение с другими людьми, включая родных. У него часто происходят качели: то крики и агрессия, то слова о страхе расставания и заботе, пишет сайт kp.ru.

Ранее «Ридус» писал, что лакмусовой бумагой токсичности является такой показатель, как ощущение тяжести и непонятности, которое постоянно отгоняется, ведь общий фон отношений приятный и положительный. В результате появляется чувство вины, оправдание партнера и страх его потерять. Это является признаком усиления зависимости от партнера, что носит нездоровый характер.

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