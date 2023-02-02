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Психолог перечислила признаки токсичных отношений в семье

Психолог Керецман перечислила пять признаков токсичных отношений в семье
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michaela Begsteiger
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Психолог Юлия Керецман рассказала, какие признаки говорят о токсичных отношениях в семье.

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В беседе со «Спорт-Экспрессом» 31 января специалист рассказала, что долгое общение с токсичными людьми ведет к проблемами с самооценкой, а порой и к домашнему насилию.

Зачастую токсичность умело скрывают за заботой и вниманием, потому вычислить ее бывает сложно. К одному из признаков токсичности психолог отнесла постоянный контроль: ежедневные расспросы кто звонил, с кем была встреча. Подобная форма контроля порой переходит во вторжение в личное пространство.

Вторым признаком токсичности Керецман назвала попытку партнера распоряжаться семейным бюджетом единолично.

Об абьюзе свидетельствует также любое насилие: психическое или физическое. Оскорбления, насмешки, побуждение чувства вины, отмечает телеканал «360».

Главным инструментов домашнего абьюза является манипуляция, подчеркнула специалист.

Четвертым признаком токсичности специалист назвала напоминания о недостатках. Психолог напомнила, что токсичность идет бок о бок с эгоизмом. Любой эгоист спешит сосредоточиться на чужих минусах, чтобы скрыть свои.

Пятым признаком токсичных отношений в семье специалист назвала ревность. Она указала на то, что такой человек будет пытаться свести к минимуму всё общение с другими людьми, включая родных. У него часто происходят качели: то крики и агрессия, то слова о страхе расставания и заботе, пишет сайт kp.ru.

Ранее «Ридус» писал, что лакмусовой бумагой токсичности является такой показатель, как ощущение тяжести и непонятности, которое постоянно отгоняется, ведь общий фон отношений приятный и положительный. В результате появляется чувство вины, оправдание партнера и страх его потерять. Это является признаком усиления зависимости от партнера, что носит нездоровый характер.

25 января эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов назвал способы противостоять бытовым манипуляциям. По его словам, бытовые манипуляции вопреки расхожему мнению — это не просто попытки заставить другого человека что-то сделать, на самом деле данное явление намного тоньше. В ход идут самые «некрасивые» приемы, например, тактический гнев. При этом такой метод чаще всего используют, чтобы управлять теми, кто слабее или находится в зависимом положении: женой, детьми, подчиненными.

Также в январе психолог Ирина Ульянова рассказала, как отстаивать личные границы. По ее словам, многие так любят своих близких, что часто не могут ответить им «не хочу». Специалист отметила, что необходимо сохранить чувствование себя. Как добавила эксперт, нужно в спокойном диалоге объяснить, что важно и почему, пишет RT.

2 февраля врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков предупредил об опасности одиночества для здоровья. По его словам, одиночество может вызвать расстройство пищевого поведения, ведущее к набору лишнего веса или к пристрастию к алкоголю. Он добавил, что одиночество — явление, которое сопровождает хронический затяжной стресс, пишет НСН.

В этот же день психолог Ольга Крушельницкая посоветовала на дарить на День святого Валентина весы и книги об отношениях. В беседе с агентством городских новостей «Москва» она отметила, что при выборе подарка стоит учитывать предпочтения любимого человека.

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