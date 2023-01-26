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Эксперт назвал способы противостоять бытовым манипуляциям

Эксперт Шашлов рекомендовал игнорировать человека, если он применяет прием бытовых манипуляций под названием «тактический гнев»
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Фото: Getty Images/PixelsEffect
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Бытовые манипуляции вопреки расхожему мнению — это не просто попытки заставить другого человека что-то сделать, на самом деле данное явление намного тоньше. Об этом «Известиям» 26 января рассказал эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов.

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По его словам, опытные манипуляторы действуют так, чтобы человек сам захотел вести себя нужным им образом. В ход при этом идут самые «некрасивые» приемы, например, тактический гнев. При этом такой метод чаще всего используют, чтобы управлять теми, кто слабее или находится в зависимом положении: женой, детьми, подчиненными.

«Орать и пучить глазки в адрес тех, кто сильнее, — бессмысленно, ведь они не боятся, а цель тактических приступов гнева — именно страх. Агрессору нужно, чтобы вы боялись его до такой степени, что отказались от желанных для вас вещей, лишь бы не спровоцировать очередной приступ гнева. Не задерживались с работы, а то муж опять будет орать. Не пошли гулять, а то отец опять взбесится. Работали сверхурочно, а то начальник устроит разнос», — объяснил Шашлов.

Специалист уточнил, что противостоять этому можно несколькими путями. Первый заключается в том, чтобы демонстративно не общаться с агрессором, пока он не успокоится. То есть не отвечать, не реагировать, по возможности развернуться и уйти.

«Второй — сбить манипулятора с толку, сообщив что-то вроде: «Зря вы на меня кричите, ведь в Чикаго пошел дождь». Пока ваш оппонент будет соображать, причем тут дождь и Чикаго, его боевой настрой сойдет на нет», — рекомендовал собеседник «Известий».

Еще один способ основывается на том, чтобы воззвать к разуму оппонента. Например, сказать, что он прекрасный специалист, предложив обсудить проблему спокойно.

«Если человек в целом адекватный — этот прием может работать. Главное во всех трех случаях — показать манипулятору, что вы его не боитесь. Однако имейте в виду, все эти приемы срабатывают только тогда, когда агрессия является показной и манипулятор сознательно ее использует. С настоящими приступами гнева подобные приемы не работают. Единственный разумный метод общения с истинными агрессорами — бежать от них как можно дальше», — резюмировал Шашлов.

1 декабря 2022 года врач-психиатр высшей квалификационной категории Сергей Поздняков рассказал «Известиям» о форме психологического давления под названием «газлайтинг», а также дал советы, как противостоять этому явлению. По его словам, в этом случае человек-«агрессор» отрицает факты, имевшие место в объективной реальности, пытаясь заставить человека-«жертву» изменить восприятие реальности, заставив ее усомниться в собственных ощущениях и воспоминаниях.

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