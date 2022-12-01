Психиатр перечислил проявления газлайтинга

Врач-психиатр высшей квалификационной категории, руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, действительный член Российского общества психиатров Сергей Поздняков 1 декабря рассказал «Известиям» о форме психологического давления под названием газлайтинг, а также дал советы, как противостоять этому явлению.

«Газлайтинг — определенная форма психологического давления на человека, при которой человек-«агрессор» отрицает факты, имевшие место в объективной реальности, пытаясь заставить человека-«жертву» изменить восприятие реальности, заставив ее усомниться в собственных ощущениях и воспоминаниях», — пояснил специалист.

По его словам, скрытая цель газлайтера — обесценивание слов, поступков, достижений, чувств другого человека, что приводит к ощутимому снижению самооценки человека-«жертвы» и развитию у него чувства глубокой неуверенности в себе, иногда вплоть до клинически значимых значений (тревожных и депрессивных расстройств). Газлайтинг встречается везде, начиная от общения пары, заканчивая взаимодействием в рабочем кругу, причем он может быть как осознанным (преднамеренным), так и неосознанным.

Как указал Поздняков, от человека, который использует эту форму давления, можно услышать такие фразы: «Ты что-то путаешь», «Я такого не говорил», «Тебе это всего лишь показалось», «Ты слишком чувствителен», «Это всего лишь шутка». Стоит насторожиться, если подобные формулировки часто использует человек из вашего близкого окружения.

«Человек, ставший жертвой газлайтинга, теряет собственное «я», переставая доверять своим мыслям и чувствам, происходит критическое снижение самооценки. Такое состояние не может пройти незамеченным нервной системой, потому исходом его часто становятся развитие у человека-«жертвы» повышенной тревожности, депрессивных состояний, посттравматического стрессового расстройства, то есть состояний, которые уже являются почвой для работы психологов и психиатров», — подчеркнул эксперт.

По словам Позднякова, чтобы не стать жертвой газлайтинга, необходимо научится ценить себя и доверять своим мыслям и чувствам. Психиатр посоветовал чаще прислушиваться к себе и меньше доверять окружающим.

«Главное в борьбе с газлайтингом — решительность и уверенность в своей правоте. Никогда не показывайте свой страх газлайтеру. Ваш страх только сделает его сильнее, а ваши сомнения придадут ему больше уверенности. Сильная личность никогда не станет «жертвой». Никогда не позволяйте обвинять себя. Не бойтесь отстаивать свое мнение. Не забывайте о том, что факты, которыми манипулирует газлайтер, — лишь выдумка, а ваши мысли и чувства — это реальность», — добавил специалист.

28 ноября сообщалось, что «газлайтинг» стало словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. В 2022 году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740%, что говорит о высоком интересе к этому понятию в течение последнего времени, отметили издатели словаря.

Термин «газлайтинг» (от англ. «газовый свет») произошел от названия пьесы 1938 года и ее последующих экранизаций. По сюжету муж молодой женщины гасит и зажигает газовое освещение в доме, убеждая при этом супругу, что ничего не происходит.