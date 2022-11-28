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Американский словарь назвал «газлайтинг» словом 2022 года

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Фото: ТАСС/Zuma
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Слово «газлайтинг» стало словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. Об этом сообщается на его сайте 28 ноября.

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Согласно определению словаря, газлайтинг — это психологическое манипулирование человеком обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и обычно приводит к помешательству, потере уверенности и чувства собственного достоинства.

В 2022 году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740%, что говорит о высоком интересе к этому понятию в течение последнего времени, сообщили издатели словаря.

Термин «газлайтинг» (от англ. «газовый свет») произошел от названия пьесы 1938 года и ее последующих экранизаций. По сюжету муж молодой женщины гасит и зажигает газовое освещение в доме, убеждая при этом супругу, что ничего не происходит.

Под газлайтингом также упрощенно подразумевается «действие или практика грубого введения кого-либо в заблуждение, особенно для личной выгоды». В таком смысле этот термин синонимичен понятиям о лжи, таким как «фейки» и «дезинформация».

1 ноября британское издательство Harper Collins назвало лексему «постоянный кризис» (permacrisis) словом 2022 года. Авторы словаря описывают данное понятие как «продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения».

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