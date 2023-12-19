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Шойгу заявил о поставке Украине Западом более 5 тыс. танков, БМП и БТР

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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Украина получила от внешних спонсоров 5220 танков, БТР и боевых машин. Об этом 19 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 1300 артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн 650 тыс. снарядов калибра 155 мм и 122 мм», — сказал он.

Шойгу отметил, что с начала СВО на Украине 54 страны объявили о военных поставках киевскому режиму, однако фактически вооружение и военная техника поступают из 15 государств. По замечанию российского министра обороны, к этому моменту Украина получила от внешних спонсоров $203 млрд.

«Фактически, это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — это кредиты, подлежащие возврату», — указал глава российского Минобороны.

По словам Шойгу, военнослужащие НАТО непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических систем и ракетных систем залпового огня (РСЗО). Он указал, что российские военные при перехватах систем фиксируют английскую и польскую речь. Он отметил, что офицеры НАТО готовят и обучают личный состав ВСУ как в своих странах, так и на полигонах Украины.

Шойгу также отметил, что в интересах ВСУ работают 410 космических аппаратов военного и двойного назначения стран НАТО.

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Ранее, 30 ноября, генерал-лейтенант ВСУ Иван Гаврилюк заявил, что Украина закупит у Франции дополнительную САУ Caesar. При этом в РАН усомнились в дополнительной поставке Францией артиллерийских установок. По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, Парижу самому нужно обеспечивать себя вооружениями.

После этого, 17 ноября, командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью изданию Le Monde заявил, что самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar французского производства, которые Франция передала украинской армии, не подходят для конфликта на Украине. Caesar является скорострельной и высокоточной установкой, но ВСУ редко используют ее. По словам украинского комбрига, она слишком хрупкая и плохо приспособлена к реалиям на поле боя.

Глава Евросовета Шарль Мишель 29 ноября сказал, что Европейский союз не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года. Для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев, признал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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