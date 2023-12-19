Посол Израиля в РФ сообщил об остающихся в плену ХАМАС трех российских гражданах

Трое граждан России по-прежнему удерживаются боевиками движения ХАМАС, всего в плену остаются порядка 130 заложников. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви во вторник, 19 декабря.

«Находятся в руках ХАМАС 130 заложников, из них 11 граждан других стран <…>. У некоторых есть двойное гражданство, у части из них — российское гражданство. По-моему, трое», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Бен Цви также отметил, что потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с момента обострения ситуации вокруг сектора Газа составляют около 450 военнослужащих.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 декабря намекнул, что ведутся новые переговоры о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечалось, глава израильской разведки встречался с премьер-министром Катара, страны-посредника в израильско-палестинском конфликте. Нетаньяху после встречи выступил с заявлением, в котором уклонился от вопроса о возможном перемирии, но подтвердил, что дал инструкции переговорной команде.

Ранее, 15 декабря, советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что на территории сектора Газа в плену ХАМАС остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство. Изначально Москва передала список фамилий восьми россиян, находящихся в плену. Пока что из них освобождены лишь трое.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.