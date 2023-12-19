Реклама
Прямой эфир
Общество
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Мир
Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Россией
Мир
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Мир
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Мир
Главы минфинов и ЦБ стран G7 проведут онлайн-переговоры
Наука и техника
В Японии отработают защиту Земли от астероидов
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа
Мир
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Мир
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Мир
Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну
Мир
Более 190 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа
Мир
Посол КНР в РФ указал на прочность российско-китайских отношений
Происшествия
Самолет камчатской авиакомпании вернулся в аэропорт из-за неисправности
Общество
Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах
Мир
NYT сообщила о непобедимости России на поле боя

В Бурятии задержали напавшего с ножом на девочку мужчину

0
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Северобайкальске в Республике Бурятия задержан мужчина, который напал на девочку с ножом. Об этом во вторник, 19 декабря, на своем сайте сообщило региональное Следственное управление СК России.

Как уточнило ведомство, подозреваемый, 17 декабря, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, подозвал к себе девочку, во время разговора с которой выхватил нож и приставил его к лицу ребенка. Однако потерпевшей удалось убежать.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего разрешен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что уголовное дело было передано в производство Северобайкальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Бурятия, поскольку «в действиях мужчины усматривались признаки более тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)».

В настоящее время местными правоохранительными органами осуществляется проведение следственных действий для установления всех обстоятельств преступления.

Уроки жизни: как защититься от агрессора и не сесть в тюрьму
Президент предложил подумать над совершенствованием норм, касающихся пределов необходимой обороны

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Нижневартовске вооруженный топором мужчина забежал в отделение Сбербанка и устроил там погром, разбивая находящиеся в поле его зрения предметы. Как уточнялось, во время своих действий он одновременно разговаривал с кем-то по видеосвязи. После этого он переместился на улицу, где разгромил несколько стоящих рядом со зданием автомобилей. На вызов приехали сразу шесть нарядов полиции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023