В Бурятии задержали напавшего с ножом на девочку мужчину

В городе Северобайкальске в Республике Бурятия задержан мужчина, который напал на девочку с ножом. Об этом во вторник, 19 декабря, на своем сайте сообщило региональное Следственное управление СК России.

Как уточнило ведомство, подозреваемый, 17 декабря, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, подозвал к себе девочку, во время разговора с которой выхватил нож и приставил его к лицу ребенка. Однако потерпевшей удалось убежать.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего разрешен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что уголовное дело было передано в производство Северобайкальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Бурятия, поскольку «в действиях мужчины усматривались признаки более тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)».

В настоящее время местными правоохранительными органами осуществляется проведение следственных действий для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Нижневартовске вооруженный топором мужчина забежал в отделение Сбербанка и устроил там погром, разбивая находящиеся в поле его зрения предметы. Как уточнялось, во время своих действий он одновременно разговаривал с кем-то по видеосвязи. После этого он переместился на улицу, где разгромил несколько стоящих рядом со зданием автомобилей. На вызов приехали сразу шесть нарядов полиции.