Мужчина с топором устроил погром в отделении Сбербанка в Нижневартовске

Вооруженный топором мужчина забежал в отделение Сбербанка в Нижневартовске и устроил там погром, разбивая находящиеся в поле его зрения предметы. Об этом сообщил 15 декабря источник «Известий».

Известно, что во время своих действий он одновременно разговаривал с кем-то по видеосвязи. После этого он переместился на улицу, где разгромил несколько стоящих рядом со зданием автомобилей.

На вызов приехали сразу шесть нарядов полиции. В настоящий момент злоумышленник в неадекватном состоянии задержан сотрудниками Росгвардии. Уточняется, что ему около 50 лет.

Ранее, 13 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка в Санкт-Петербурге. Утром того же дня нападавший вошел в помещение банка в поселке Парголово Выборгского района города и под угрозой применить огнестрельное оружие потребовал от работников отдать находящиеся в кассе деньги. Преступник похитил 500 тыс. рублей, €880 и $10, после чего попытался скрыться, уехав на такси в сторону Карелии.