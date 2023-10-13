Задержан подозреваемый в нападении на банк в Петербурге

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка в Санкт-Петербурге. Об этом вечером 13 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и МВД по Республике Карелия по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка», — приводит заявление Волк портал «МВД Медиа».

Она рассказала, что этим утром нападавший вошел в помещение банка в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга и под угрозой применить огнестрельное оружие потребовал от работников отдать находящиеся в кассе деньги. Преступник похитил 500 тыс. рублей, €880 и $10, после чего попытался скрыться, уехав на такси в сторону Карелии.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены его личность и местонахождение, далее спустя пять часов подозреваемый был задержан в карельском городе Лахденпохья, сообщила официальный представитель МВД.

Отмечается, что в ходе досмотра у злоумышленника изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ, задержанный в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург.

Ранее в этот же день источник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом ограбил отделение Сбербанка на улице Меркурьева. По информации собеседника, в банк зашел мужчина в черной куртке с капюшоном и похожим на пистолет предметом, спустя три минуты он уже покинул банк с деньгами. Грабитель наставил оружие на сотрудницу банка, после чего она передала ему деньги со своего стола. Затем он заставил ее пройти в кассу, где через окно получил еще часть денег.

В конце сентября полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в похищении денег из филиала банка в Узбекистане. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение средств, организованное группой и в особо крупном размере»).