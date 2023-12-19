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Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке

Бабушка рассказала, каким был погибший в Марьинке боец Рудаков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бабушка Романа Рудакова, который погиб под Марьинкой, рассказала в беседе с «Известиями», каким был ее внук.

«Я только скажу, что он был очень хорошим мальчиком. Когда каждый день человека видишь, не обращаешь внимание на то, чем он может запомниться. <…> Плохо очень, хороший мальчик — и так погиб», — сожалеет бабушка.

Соседка Рудаковых поделилась, что это тихая и спокойная семья, никакого беспокойства никому не приносит.

«Ужасное состояние было. Я, как мать, вся в слезах. У меня мурашки по коже побежали. Жалко, молоденький совсем», — сказала женщина.

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Ранее, 18 декабря, сообщалось, что Роман Рудаков из Батайска Ростовской области написал маркером на кирпиче просьбу позаботиться о его матери, сестре и брате. После обнаружения один из офицеров поручил достать из стены кирпич с посланием. Отмечалось, что его установят в штабе со знаменем части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова.

Также «Известия» показали архивное видео с российским бойцом Рудаковым. Он не отрицал присутствия страха перед отправкой на фронт, но подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

Позднее стало известно, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в которой сражался Рудаков, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону из последних сил.

Учительница Рудакова Мария Фроленко в беседе с «Известиями» рассказала, что ее ученик был очень воспитанным, вежливым и глубоко скромным человеком. «Он был настоящим мужчиной, таким он был с пятого класса», — подчеркнула она. Также Владимир Радаев, работавший куратором класса, где учился Рудаков, добавил, что главной чертой Рудакова была ответственность.

Радаев рассказал, что 26 января юноше исполнился бы только 21 год. Он отметил, что будет рассказывать о подвиге Романа Рудакова своим ученикам.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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