Учитель оставившего послание в Марьинке бойца рассказала о нем

Учитель Романа Рудакова, призванного на спецоперацию из Батайска Ростовской области, рассказала о своем ученике. «Известия» 18 декабря опубликовали видеокадры беседы с Марией Фроленко.

Рудаков учился в средней общеобразовательной школе № 6.

«Рома был очень воспитанный, вежливый и глубоко скромный человек. Он был настоящим мужчиной, таким он был с пятого класса, со времени, когда я его знаю. Он пришел в пятый класс со своим братом и опекал его, ненавязчиво, но контролировал каждый его шаг, пытался помогать», — отметила учитель.

Ученик был малоэмоциональным, сдержанным. Фроленко отметила, что в школе надеются, что Роман еще жив.

Владимир Радаев, работавший куратором класса, где учился Рудаков, добавил, что «парень был очень тихий, спокойный, скромный».

«Главная его черта — ответственность, он всегда выполнял то, что ему поручали», — отметил куратор класса Романа.

Радаев продолжил, что с большим прискорбием узнал об обстоятельствах его гибели, 26 января юноше исполнилось бы только 20 лет. Он отметил, что будет рассказывать о подвиге Романа Рудакова своим ученикам.

До этого, 16 декабря, «Известия» показали архивное видео с российским бойцом Рудаковым, оставившим последнюю просьбу на стене в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он не отрицал присутствия страха перед отправкой на фронт, но подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

Последнюю просьбу военнослужащего нашли на стене одного из домов в Марьинке во время зачистки от украинских боевиков. Молодой военный из Батайска написал маркером на кирпиче просьбу позаботиться о его матери, сестре и брате. Один из офицеров поручил достать из стены кирпич с посланием Рудакова. Его установят в штабе со знаменем части.

Рядом с надписью нашли тела российских солдат. Их останки будут направлены на ДНК-экспертизу.

Как дополняет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы, штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии в составе которой он служил, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону до последнего.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».