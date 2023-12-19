Что известно об оставившем послание в Марьинке бойце Романе Рудакове

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб во время боев за Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В послании, оставленном на стене одного из домов, молодой человек попросил позаботиться о его семье. «Известия» рассказывают, что известно о погибшем бойце.

Послание погибшего в Марьинке бойца Рудакова

Предсмертную записку Рудакова заметили российские военнослужащие во время зачистки Марьинки. На кирпиче разрушенного дома было написано следующее: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». В том же здании обнаружили тела нескольких бойцов.

По предварительным данным, штурмовая группа 150-й мотострелковой дивизии, в которую входил Рудаков, попала в окружение противника. Лишившись связи, солдаты отказались сдаваться и до последнего держали оборону. Послание на стене, вероятно, было оставлено маркером из аптечки незадолго до гибели военнослужащего.

После обнаружения один из офицеров поручил достать кирпич с надписью и установить его в штабе со знаменем части.

Что известно о погибшем в Марьинке бойце Рудакове

В 2021 году Рудаков окончил колледж и отправился на срочную службу в армию во время весеннего призыва. Год спустя он вернулся домой, однако встреча с родными была недолгой — через три месяца ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации.

В архивном интервью, которое боец дал в призывном пункте, Рудаков рассказал, что по профессии он автослесарь. Военнослужащий не отрицал страха перед отправкой на фронт, но отметил, что это чувство нужно побороть. Однако больше всего молодой человек переживал не за себя, а за семью, которую предстояло оставить.

Тем не менее, в своем решении отправиться на фронт он не сомневался. Говоря о том, с каким настроем он уходит в зону боевых действий, Рудаков подчеркивал необходимость постоять за страну.

«Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут», — заявил боец.

По предварительным данным, связь с Рудаковым прервалась в июле 2023 года, а через некоторое время его семье сообщили, что он считается пропавшим без вести.

На данный момент родственники погибшего военнослужащего получают поддержку от людей и организаций со всей России. Выполнить последнюю просьбу бойца поручил министр обороны РФ. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, родных героя уже навестили представители Минобороны и глава администрации Батайска Роман Волошин. Он добавил, что слабовидящему брату Рудакова уже оказывают необходимую помощь.

Однако вместе с поддержкой родные военного стали получать и угрозы. По данным портала «МВД Медиа», семье бойца поступают агрессивные звонки и сообщения, предварительно, они идут с территории Украины. По этому делу начата проверка, ее проведение находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова.

Учителя и родственники и о погибшем в Марьинке бойце Рудакове

Как рассказала «Известиям» классная руководительница Рудакова Мария Фроленко, военнослужащий был очень воспитанным, вежливым и глубоко скромным человеком.

По словам женщины, он пришел в пятый класс со своим братом и уже тогда проявлял качества настоящего мужчины. Своего младшего Рудаков опекал, старался не навязываться, но всегда был рядом и помогал. При этом он оставался неэмоциональным и сдержанным.

Куратор группы Рудакова в колледже Владимир Радаев в разговоре с «Известиями» отметил, что главной чертой военнослужащего была ответственность. Он всегда выполнял то, что ему поручали.

Более того, на всех внеаудиторных мероприятиях наподобие субботников, молодой человек первым начинал работу и последним заканчивал. По словам Радаева, он работал так активно, что «пот с него градом лился», отказываясь оставлять дело незавершенным.

Преподаватель добавил, что Рудаков был тихим, спокойным и скромным парнем. 26 января ему бы исполнился 21 год. Радаев также сообщил, что намерен рассказывать о его подвиге будущим поколениям студентов.

По словам бабушки Рудакова, он был хорошим человеком.

Соседка военнослужащего, живущая в одном районе с родными бойца сообщила, что его семья была спокойной и не доставляла беспокойства окружающим.