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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова

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Фото: соцсети
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 декабря сообщило российское военное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», — говорится в сообщении.

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Последнюю просьбу военнослужащего нашли на стене одного из домов в Марьинке во время зачистки от украинских боевиков. Молодой военный из Батайска Ростовской области написал маркером на кирпиче просьбу позаботиться о его матери, сестре и брате. После обнаружения один из офицеров поручил достать из стены кирпич с посланием. Отмечалось, что его установят в штабе со знаменем части.

Также «Известия» показали архивное видео с российским бойцом Рудаковым. Он не отрицал присутствия страха перед отправкой на фронт, но подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

Позднее стало известно, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в которой сражался Рудаков, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону из последних сил.

Учительница Рудакова Мария Фроленко в беседе с «Известиями» рассказала, что ее ученик был очень воспитанным, вежливым и глубоко скромным человеком. «Он был настоящим мужчиной, таким он был с пятого класса», — подчеркнула она. Также Владимир Радаев, работавший куратором класса, где учился Рудаков, добавил, что главной чертой Рудакова была ответственность.

Радаев рассказал, что 26 января юноше исполнилось бы только 20 лет. Он отметил, что будет рассказывать о подвиге Романа Рудакова своим ученикам.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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