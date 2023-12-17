Оставивший просьбу на стене в Марьинке боец из РФ заявлял о важности защиты Родины

«Известия» 16 декабря показали архивное видео с российским бойцом Романом Рудаковым, оставившим последнюю просьбу на стене в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На записи 22-летний юноша перед отправкой на СВО рассказал журналистам о том, как важно защищать Родину.

«Повестка пришла вчера, пришел человек — вручил повестку. Мать была не рада, но что мы могли сделать? Надо Родину защищать», — заявил он.

Молодой человек не отрицал присутствия страха перед отправкой на фронт, но подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

«Страх — это одно, главное — его побороть. Страшно только за семью, как они переживают. А за себя — ну как Бог даст», — признался тогда боец.

По словам Рудакова, по профессии он автослесарь. Кроме того, он три месяца проходил срочную службу, перед тем как его отправили в зону СВО. Говоря о важности защищать страну, боец отметил, что в противном случае враги «будут уже здесь».

Последнюю просьбу военнослужащего нашли на стене одного из домов в Марьинке во время зачистки от украинских боевиков. Молодой военный из Батайска написал маркером на кирпиче просьбу позаботиться о его матери, сестре и брате. После обнаружения один из офицеров поручил достать из стены кирпич с посланием. Его установят в штабе со знаменем части.

Как дополняет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы, штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в которой сражался Рудаков, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону из последних сил.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».