Самолет камчатской авиакомпании вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия», который летел из Петропавловска-Камчатского в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом 19 декабря сообщили «Известиям» в авиакомпании.

«После взлета в аэропорту города Елизово экипаж воздушного судна Як-40 зафиксировал неустойчивые показания прибора правого двигателя. Командир самолета принял решение произвести возврат воздушного судна на аэродром вылета», — указали в компании.

Отмечается, что борт будет заменен на резервное воздушное судно, после этого рейс будет выполнен.

Накануне, 18 декабря, источник рассказал «Известиям», что в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 компании «Аэрофлот». По его информации, у лайнера отказала передняя стойка шасси. Самолет выполнял рейс SU 1864 из Москвы в Ереван. В связи с неисправностью экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.