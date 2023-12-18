В Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing-737
В московском аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет Boeing 737 компании «Аэрофлот», сообщил 18 декабря «Известиям» источник.
По его информации, у лайнера отказала передняя стойка шасси. Самолет выполняет рейс SU 1864 из Москвы в Ереван. В связи с неисправностью экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.
Посадка прошла благополучно в 10:45.
8 декабря источник «Известий» сообщил, что в самолете авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс Минеральные Воды — Санкт-Петербург, произошла разгерметизация кабины пилотов. На борту самолета находилось 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту вылета.
Тогда же в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили «Известиям», что во время перелета в самолете Airbus сработал датчик давления.