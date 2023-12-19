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Конгрессмен Берчетт обвинил украинские власти в краже американских денег

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США пора прекратить поддерживать конфликт на Украине, который не отвечает их интересам. Об этом 18 декабря член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам конгрессмена, эта ситуация напоминает Вьетнам.

«Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле», — поясняет Берчетт.

Политик считает, что США слишком вовлечены в конфликт и им это не выгодно.

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Ранее в этот день Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине. Очередной пакет будет последним из-за исчерпания ресурсов на поддержку Киева.

17 декабря сенатор-демократ Джо Манчин сообщил, что американские власти могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву.

До этого, 6 декабря, республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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