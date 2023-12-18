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Песков ответил на вопрос об отпуске Путина на момент предвыборной кампании

Песков: Путин не обязан брать отпуск на время предвыборной кампании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин не планирует брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом 18 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, он (Путин. — Ред.) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента. Поэтому такой необходимости нет», — сообщил Песков ТАСС.

Ранее в этот день действующий президент России подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с «Известиями» в этот же день назвал Путина кандидатом от народа, потому что он выдвигается в качестве кандидата от собрания избирателей, куда входят представители общественных организаций, культуры спорта, рабочих профессий и парламентских партий.

Политолог добавил, что подача Путиным документов в ЦИК, с одной стороны, является техническим действием, но, с другой, имеет важность для всех, кто поддерживает главу государства и собирается делать это дальше.

«Россия или будет суверенной державой, или ее не будет вообще»
Единороссы единогласно поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Согласно закону о выборах президента России, для того чтобы участвовать в них в качестве самовыдвиженца, кандидату необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы в поддержку Путина прошло 16 декабря, его участники единогласно поддержали действующего главу государства.

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