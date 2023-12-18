Песков ответил на вопрос об отпуске Путина на момент предвыборной кампании
Президент России Владимир Путин не планирует брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом 18 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, он (Путин. — Ред.) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента. Поэтому такой необходимости нет», — сообщил Песков ТАСС.
Ранее в этот день действующий президент России подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.
Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с «Известиями» в этот же день назвал Путина кандидатом от народа, потому что он выдвигается в качестве кандидата от собрания избирателей, куда входят представители общественных организаций, культуры спорта, рабочих профессий и парламентских партий.
Политолог добавил, что подача Путиным документов в ЦИК, с одной стороны, является техническим действием, но, с другой, имеет важность для всех, кто поддерживает главу государства и собирается делать это дальше.
17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Согласно закону о выборах президента России, для того чтобы участвовать в них в качестве самовыдвиженца, кандидату необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы в поддержку Путина прошло 16 декабря, его участники единогласно поддержали действующего главу государства.