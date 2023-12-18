Политолог назвал Путина кандидатом от народа
Президент РФ Владимир Путин является кандидатом от народа. Об этом 18 декабря «Известиям» заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
Ранее в этот день Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.
«Поскольку Путин идет не от конкретной политической силы, не от какой-нибудь отдельной общественной организации, он идет от собрания избирателей, представляющих собой самые широкие круги: это и общественные организации, это НКО, это представители как минимум двух парламентских партий, это представители культуры, спорта, это люди рабочих профессий, это журналисты и писатели, то есть люди, представляющие весь спектр нашего общества. Можно говорить, что, конечно, Владимира Путина выдвигает народ», — сказал Асафов.
Политолог добавил, что подача Путиным документов в ЦИК, с одной стороны, является техническим действием, но, с другой, имеет важность для всех, кто поддерживает главу государства и собирается делать это дальше.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Согласно закону о выборах президента России, для того чтобы участвовать в них в качестве самовыдвиженца, кандидату необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы в поддержку Путина прошло 16 декабря, его участники единогласно поддержали действующего главу государства.
17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.